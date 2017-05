Ежегодно на 40 день после Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе, весь православный мир отмечает один из двунадесятых праздников церковного года — Вознесение Господне.

Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти в небесный храм Своего Отца, как Спаситель человечества.

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука, особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых Апостолов в 1 главе.

Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь идет о Небе, возвращенном нам Христом, о Небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул нам Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.

Международный день пропавших детей

Для многих стран мира 25 мая – это Международный День пропавших детей (International Missing Childrens Day). Эта дата ведет свою историю из США, а символом Дня является изображение синей незабудки.

В этот день в 1979 году по дороге домой пропал американский шестилетний школьник Эвиан Пейтс, его искали всем миром, дело получило широкий резонанс, но поиски не увенчались успехом. Спустя 4 года после этого события президент США Рональд Рейган объявил 25 мая Национальным днем пропавших детей, а еще через год, в 1984-м, был основан Национальный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (National Center for Missing and Exploited Children, NCMEC). Вскоре данную инициативу поддержали и в ряде европейских стран, и в 1997 году был создан Международный центр поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC). Именно по его инициативе в 2010 году и был учрежден Международный День пропавших детей и установлена его дата – 25 мая.

Пропавший ребенок – это ЧП мирового масштаба, а для родителей нет ничего ужаснее данного факта. И учреждение этого Дня стало попыткой привлечь внимание мировой общественности к проблеме пропажи несовершеннолетних, к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

Только по официальной статистике, пропавших детей на планете миллионы, и с каждым годом их становится больше. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в России – примерно 55 тысяч, в США – около 800 тысяч. Причем, данные цифры – это официальные данные, неофициальные гораздо выше.

Как показывает практика, многие из пропавших детей сами убегают от родителей или из детдома. Причины тому разные – ссоры со старшими, непонимание или агрессия в семье, желание «посмотреть мир»… Но нередки и случаи похищения детей с целью их продажи или сексуальной эксплуатации, и статистика таких похищений, к сожалению, с каждым годом увеличивается. Причем часто пропажа «случается» из-за невнимательности и халатности родителей, которые оставляют своих чад без присмотра или не объясняют им правила общения с незнакомыми людьми. В итоге ребенок становится легкой добычей преступника.

Первая в мире система экстренного оповещения о пропаже ребенка была создана также в США, в 1996 году, и получила название «Amber Alert», где Амбер – имя 9-летней девочки, трагически погибшей в штате Техас. Alert в переводе с английского – тревога. Система молниеносно подключает к поиску общественность через СМИ, электронные табло на дорогах и в аэропортах, через электронную почту и смартфоны, обеспечивает максимально широкий поиск: она поднимает волонтеров и армию, береговую охрану и ФБР, СМИ и психологов. Только в США за время своего существования эта система помогла найти и вернуть в семьи более 500 детей. С 2002 года данный опыт стали перенимать и другие страны, в 2011 году подобная система оповещения была создана и в России.

Также в большинстве государств, в том числе и в России, при правоохранительных органах и структурах существуют спецподразделения для розыска пропавших и похищенных детей. К тому же по всему миру десятки волонтеров и общественных организаций ведут их поиски. В данном процессе используются все методы – от расклеивания листовок до прочесывания местности. А одним из оперативных средств последних лет, для распространения информации о пропавшем ребенке, стал Интернет, где на сегодняшний день существуют сотни баз данных на пропавших несовершеннолетних, и всемирная паутина позволяет оперативно реагировать на происходящие события. В России также несколько групп по поиску детей есть в социальных сетях, весьма эффективны публикации о пропавших на региональных сайтах.

Среди распространенных методов по поиску детей – это размещение фотографий пропавших в СМИ, на рекламных щитах, на упаковках товаров первой необходимости – например, на пакетах молока. В США при розыске детей также используются технологии распознавания личности по радужной оболочке глаз. В странах Европы действует горячая линия, куда могут обратиться родители, родственники и очевидцы. Главный принцип – не сдаваться и не прекращать поиск.

В сам же День пропавших детей по всему миру традиционно проходят различные просветительские акции и мероприятия («круглые столы», экспертные совещания, конференции, конкурсы и выставки и т.д.), на радио и телевидении выходят тематические передачи. В крупных торговых центрах американских и европейских городов размещаются информационные стенды с изображением синей незабудки, родителям раздают брошюры, детям рассказывают о том, как вести себя с незнакомыми людьми.

День полотенца

Каждый год 25 мая во многих странах мира поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца (Towel Day). В течении целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю.

Английский писатель, драматург и сценарист Дуглас Адамс (Douglas Adams) является автором таких юмористических фантастических произведений, как «Автостопом по галактике» (The Hitchhikers Guide to the Galaxy) и «Холистическое детективное агентство Дирка Джентли» (Dirk Gentlys Holistic Detective Agency). Именно в своём получившем всемирную известность романе «Автостопом по галактике» он описал полотенце как незаменимую для автостопщика вещь, будь то путешествия по земным дорогам или межгалактическим пространствам.

По мнению писателя, самое обычное полотенце – один из самых важных предметов в обиходе туриста. Во многом его ценность определяется практическим применением, вариантов которого величайшее множество. Так, опять же по мнению автора, в полотенце можно завернуться, когда холодно; им можно накрыться, как одеялом, ночуя под звёздами; на нём удобно лежать на песчаных пляжах, наслаждаясь пьянящими ароматами моря; им можно размахивать, подавая сигналы бедствия; обмотать им голову, чтобы не вдыхать ядовитые газы, или завязать глаза, чтобы не ослепнуть при виде космических пиратов или ярчайших звезд. Также его удобно использовать в качестве плотика, а можно применить и как оружие в рукопашной схватке, предварительно намочив… Ну и, конечно же, полотенце можно использовать и по прямому его назначению – в гигиенических целях – т.е. вытираться им.

Надо также отметить, что в романе уникальным свойствам полотенца посвящена целая глава, причем помимо важного практического значения данного предмета, по мнению автора, психологическое значение этого аксессуара вообще трудно переоценить, и заинтересованный читатель может лично убедиться в этом, прочитав данное произведение.

Сам же праздник – День полотенца – возник в Британии в 2001 году. Буквально через 3 дня после смерти Дугласа Адамса 14 мая 2001 года на открытом форуме «Binary Freedom» поклонники творчества писателя выложили сообщение под заголовком «Towel Day: A Tribute to Douglas Adams» следующего содержания:

«Дугласа Адамса будет не хватать всем его поклонникам по всему миру. Чтобы все поклонники могли отдать дань его гению, предлагаю отмечать день спустя две недели после его смерти (25 мая 2001 г.) как «День полотенца». Всем поклонниками Дугласа Адамса предлагается в этот день носить с собой полотенце. Пусть полотенце будет на виду (убедитесь, что полотенце бросается в глаза) – используйте его как тему для разговора, чтобы даже те, кто никогда не читал «Автостопом по галактике», пошли и нашли себе экземпляр. Полотенце можно обернуть вокруг головы, использовать в качестве оружия, пропитать питательными веществами – всё, что угодно!».

Так было положено начало сегодняшнему празднику, который с тех пор отмечается ежегодно 25 мая, охватывая всё большее количество стран и людей, которые повсюду нося с собой в этот день полотенце. А еще рассказывают об этом празднике и его традициях в социальных сетях, своим знакомым и друзьям.

Также в ряде стран к этому дню приурочено проведение различных акций – бесплатные показы фильмов по произведениям Дугласа Адамса, распродажи его книг в книжных магазинах, игры-квесты и конкурсы по различному применению полотенца, марши с этим незаменимым атрибутом путешественника и другие мероприятия.

Всемирный день щитовидной железы

Ежегодно 25 мая во всех странах отмечается Всемирный день щитовидной железы (World Thyroid Day).

Дата вошла в календарь в 2009 году, когда Европейская тироидная ассоциация (European Thyroid Association — эта организация занимается изучением вопросов, связанных с щитовидной железой и ее заболеваниями) предложила отмечать день, посвященный данной теме, 25 мая на международном уровне. Эту инициативу поддержали и другие врачебные сообщества подобной направленности, работающие в Азии, Северной и Латинской Америке.

Новый всемирный день в календаре помогает проводить дополнительные мероприятия, направленные на повышение уровня информированности общества о возможных заболеваниях щитовидной железы и методах их предотвращения, а также на пропаганду современных методов профилактики и лечения болезней этого органа.

Согласно медицинской статистике, различными неполадками в работе щитовидной железы страдает до трети всего населения планеты. Узловые образования выявляются у 30 процентов взрослых людей, зоб (увеличение железы в результате дефицита йода) — у 10–30 процентов.

Между тем, большинство заболеваний этого важного органа («щитовидка» вырабатывает гормоны, участвующие в регуляции обмена веществ и роста клеток) на сегодняшний день считаются излечимыми. Что касается заболеваний, вызванных дефицитом йода, то их вполне можно предотвращать — например, с помощью программ всеобщего йодирования пищевой соли, которая действует во многих странах мира.

Во Всемирный день щитовидной железы медицинские организации проводят специализированные акции — конференции, форумы, семинары, на которых обсуждаются вопросы диагностики, лечения и профилактики заболеваний.

Епифанов день, Рябиновка

В этот день отмечается память Епифания Кипрского — одного из ранних отцов церкви, который прославился неистовым обличением ересей. Епифаний много путешествовал, однако образование его оставляло желать лучшего. Известно, что он крайне отрицательно относился к античной культуре и философии.

Рябиновкой этот день назывался в честь одного из самых любимых на Руси деревьев. К рябине приходили девушки в красных сарафанах и просили ее уберечь дома от пожаров. О том же молились и святому Епифанию. Кстати, считалось, что если утро этого дня будет «в красном кафтане» (то есть будет яркая заря), то пожаров летом случится много.

Рябина оберегала людей не только от пожара, но и от прочих несчастий — не зря ее всегда сажали в палисадниках. Защищала она и от сглаза. Ветка рябины, как считали наши предки, помогала заблудившемуся в лесу человеку найти дорогу к дому.

Много поверий было связано и с другим растением, на которое обращали внимание в этот день, — с кувшинкой. Говорили, что если на Епифана на прудах появились листья кувшинки — значит, заморозков больше не будет. Кувшинку на Руси называли «одолень-травой», поскольку она, по мнению крестьян, могла одолевать нечистую силу и недуги, а также обладала приворотными свойствами. А вот белые кувшинки приносить в дом не следовало: это грозило гибелью домашнего скота.

Именины:

Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп