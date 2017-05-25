Сегодня мариупольцам отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 25 мая, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача воды по адресам:
С 10:00 до 14:00:
- ул.Первомайская, 1-82
- ул.Каменская, 1-46
- ул.Орловская, 1-12
- тупик Каменский, 1-19
- ул.Плотинная, 73-134
- ОШ №19
- д/с № 161
С 9:00 до 17:00:
- пр.Металлургов 83-97
С 9:00 до 14:00:
- ул.Грушевского 1-14
- ул.Шевченко 345-347
С 9:00 до 13:00:
- ОШ Ляпино
- интернат 1
- ул.Азовстальская 124-156
- ул.Панфилова 1-29
- ул.Трудовая 1-21
- пер.Тульский 1-9
- пер.Целинный 2-28
- пер.Чигорина 1-27
- ул.Алмазная 1-59
- проезд Алмазный 1-13
- пер.Горловский 1-23
- ул.Луначарского 1-27
- 1, 2 примор.переулки 1-15
- пер.Луначарского 1-19
- ул.Лазурная 2-40
- ул.Калужская 1-47
- ул.Брянская 1-55
- пр.Свободы 2-56
- ул.В.Освободителей 102-166.