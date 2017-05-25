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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 08:24
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Сегодня мариупольцам отключат воду

Как сообщает пресс-служба КП «Мариупольское ПУВКХ», сегодня, 25 мая, в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача воды по адресам:

С 10:00 до 14:00:

  • ул.Первомайская, 1-82
  • ул.Каменская, 1-46
  • ул.Орловская, 1-12
  • тупик Каменский, 1-19
  • ул.Плотинная, 73-134
  • ОШ №19
  • д/с № 161

С 9:00 до 17:00:

  • пр.Металлургов 83-97

С 9:00 до 14:00:

  • ул.Грушевского 1-14
  • ул.Шевченко 345-347

С 9:00 до 13:00:

  • ОШ Ляпино
  • интернат 1
  • ул.Азовстальская 124-156
  • ул.Панфилова 1-29
  • ул.Трудовая 1-21
  • пер.Тульский 1-9
  • пер.Целинный 2-28
  • пер.Чигорина 1-27
  • ул.Алмазная 1-59
  • проезд Алмазный 1-13
  • пер.Горловский 1-23
  • ул.Луначарского 1-27
  • 1, 2 примор.переулки 1-15
  • пер.Луначарского 1-19
  • ул.Лазурная 2-40
  • ул.Калужская 1-47
  • ул.Брянская 1-55
  • пр.Свободы 2-56
  • ул.В.Освободителей 102-166.

Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»