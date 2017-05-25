Еще две школы Мариуполя стали украиноязычными

В ходе вчерашней сессии городского совета Мариуполя депутаты одобрили решение о новом статусе украиноязычных для двух школ - № 10 и 34. Отныне, начиная с первого класса, занятия здесь будут проходить на украинском языке, сообщает пресс-служба мэрии.

По словам и. о. директора департамента образования горсовета Инны Дарменко, согласно решению, в школе № 10 с 1 сентября заработают 5 первых классов на украинском языке общей численностью 140 учащихся.

В общеобразовательном учреждении № 34 сейчас уже действует 5 украиноязычных классов. В следующем учебном году в этой школе будут работать два первых класса с преподаванием всех предметов на государственном языке.