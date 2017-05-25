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Рубрика: Новости Донбасса
25-05-2017, 10:27
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В зоне АТО били из «Градов» и тяжелой артиллерии: ранены 2 бойца

По информации пресс-центра штаба АТО, за минувшие сутки на Донбассе насчитали 50 нарушений режима прекращения огня. В результате боевых действий двое военнослужащих получили ранения.

Неоднократно вдоль линии разграничения применяли тяжелую артиллерию, также в ход шли минометы, гранатометы, стрелковое оружие, БМП, БТР и «Грады».

На Приморском (Мариупольском) направлении на линии огня оказались населенные пункты Широкино, Чермалык, Водяное, Марьинка, Гнутово, Лебединское, Павлополь, Новотроицкое и Красногоровка, на Донецком – Авдеевка, Новгородское, Верхнеторецкое, Пески и Невельское, на Луганском – Троицкое и Новоалександровка.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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