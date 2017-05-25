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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 10:34
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В Мариуполе вдвое снизилось количество порывов трубопроводов

Главный инженер «Горводоканала» Сергей Коваль сообщил, что ежедневно в Мариуполе происходит от 4 до 5 порывов в системе водоснабжения города. Он отметил, что принимаемые меры по снижению критических давлений в трубах при подаче воды потребителям способствовали снижению аварий.

«В прошлом году количество порывов составляло 15-17 в сутки», - уточнил Сергей Коваль.

Он подчеркнул, что благодаря строительству подпорных насосных станций и постепенной замене изношенных участков водопроводной сети аварийность будет снижаться и дальше.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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