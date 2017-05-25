На спасательной станции Мариуполя появилась курортная зона

Во дворе станции Спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя установлены лежаки, лавочки и навесы со столиками.
Начальник мариупольских спасателей Александр Татай рассказал, что зона отдыха создана руками сотрудников.
Во дворе станции Спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя установлены лежаки, лавочки и навесы со столиками.
Начальник мариупольских спасателей Александр Татай рассказал, что зона отдыха создана руками сотрудников.
Озвучена статистика аварий на трубопроводах города
Зрители смогут вновь увидеть «Отель двух миров» и «#соТворение»