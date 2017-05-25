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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 10:51
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[Фото]

На спасательной станции Мариуполя появилась курортная зона

Во дворе станции Спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя установлены лежаки, лавочки и навесы со столиками.

Начальник мариупольских спасателей Александр Татай рассказал, что зона отдыха создана руками сотрудников.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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