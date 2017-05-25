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Рубрика: Новости Украины и мира
25-05-2017, 11:21
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УЗ: Украина не собирается прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

СМИ, ссылаясь на свои источники в Киеве, сообщили о том, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирские перевозки железной дорогой с Россией. Эту информацию подтвердил и бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава.

«Предлогом для этого станет отказ «Российских железных дорог» «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины», - пишет издание «Коммерсантъ».

В свою очередь, в «Укрзализныце» опровергают эту информацию: «Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею».

В компании заверили, что на данный момент билеты на поезда в Россию продаются.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»