УЗ: Украина не собирается прекращать пассажирское железнодорожное сообщение с Россией

СМИ, ссылаясь на свои источники в Киеве, сообщили о том, что с 1 июля Украина может полностью прекратить пассажирские перевозки железной дорогой с Россией. Эту информацию подтвердил и бывший заместитель министра транспорта Украины Александр Кава.

«Предлогом для этого станет отказ «Российских железных дорог» «прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины», - пишет издание «Коммерсантъ».

В свою очередь, в «Укрзализныце» опровергают эту информацию: «Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею».

В компании заверили, что на данный момент билеты на поезда в Россию продаются.