В России украинцы попали в ДТП: погибли 6 человек

Сегодня, 25 мая, в Новгородской области Российской Федерации на федеральной автотрассе "М10" произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с минивэном.

«В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины», - сообщают в экстренных службах региона.

В МИД Украины подтверждают, что в результате аварии погибли украинцы.

«В результате ДТП в Новгороде 25.05 погибли украинцы. Детали уточняются. Консул выезжает в Новгородскую область», - отмечают в ведомстве.