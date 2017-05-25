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Рубрика: Новости Украины и мира
25-05-2017, 11:58
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В России украинцы попали в ДТП: погибли 6 человек

Сегодня, 25 мая, в Новгородской области Российской Федерации на федеральной автотрассе "М10" произошло смертельное ДТП: грузовик столкнулся с минивэном.

«В 42 километрах от Великого Новгорода столкнулись грузовик и минивэн. По предварительным данным, погибли шесть человек – граждане Украины», - сообщают в экстренных службах региона.

В МИД Украины подтверждают, что в результате аварии погибли украинцы.

«В результате ДТП в Новгороде 25.05 погибли украинцы. Детали уточняются. Консул выезжает в Новгородскую область», - отмечают в ведомстве.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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