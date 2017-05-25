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Рубрика: Новости Донбасса
25-05-2017, 13:02
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Украина продолжит поставлять воду на неподконтрольные территории, несмотря на задолженность

Как сообщалось ранее, вчера, 24 мая, в Минске прошли переговоры Трехсторонней контактной группы. И по результатам встречи представители Украины заявили, что продолжат поставлять воду на неподконтрольные территории, несмотря на задолженность.

«Мы готовы поставлять воду и поставляем ее, несмотря на существующие задолженности», - написала в соцсетях Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

«Следует особо отметить: с мирных жителей неподконтрольной Украине части Донбасса квазивласти ОРДЛО регулярно собирают деньги за воду, в связи с чем возникает вопрос о том, в чей карман идут эти деньги», - добавила Олифер.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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