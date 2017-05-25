Мариуполь – город, который стоит защищать

В редакцию городского сайта «Мариупольские новости» обратился военный журналист Максим Петровский, который недавно побывал в нашем городе и выразил свои эмоции и впечатления от путешествия на бумаге. Мы рады, что гости с таким восхищением воспринимают наш город, и с удовольствием исполняем просьбу журналиста и публикуем его статью на нашем сайте.

Мариуполь – прекрасный город на востоке Украины. Это современный, экономически развитый город. Сегодня он является центром металлургии и машиностроения Украины, важнейшим для экономики регионом, одним из основных доноров, источником валютных поступлений в бюджет страны (более 10 % от общего уровня), крупнейшим морским торговым портом.

Население.

Мариуполь входит в десятку крупнейших городов страны, занимая девятое место по численности населения на Украине (453 623 жителя).

Сфера услуг.

Также Мариуполь занимает восьмую строчку в ТОП-10 городов Украины с лучшей сферой услуг по таким критериям, как: качество предоставления услуг в сфере ЖКХ, состояние общественного транспорта и безопасность.

Безопасность.

Помимо этого, прифронтовой Мариуполь занимает десятое место «Рейтинга безопасности областных центров Украины». Если, например, в привлекательном для туристов Львове более 200 уголовных правонарушений на 10 тысяч населения, то в Мариуполе преступность одна из самых низких в стране (32 преступления на 10 тыс. населения). Для безопасности горожан было разработано уникальное бесплатное мобильное приложение полиции, которое позволяет нажатием на экран экстренно вызвать наряд. Мариуполь стал первым городом, который сможет пользоваться приложением, нигде в Украине ничего подобного нет.

Инфраструктура.

Как один из крупнейших центров металлургии и машиностроения Украины, он также занимает ключевые позиции в этом секторе. Так, среди ТОП-5 флагманов украинской металлургии второе место занимает Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича. Это предприятие является одним из крупнейших активов ведущего украинского металлургического холдинга – группы «Метинвест». Кроме этого, Мариупольский порт закрывает ТОП-5 рейтинга морских портов по грузообороту в Украине.

Городская власть.

Помимо высоких экономических показателей, городская власть также отмечается успешной и прозрачной работой. Так, городской совет Мариуполя находится на шестом месте в ТОП-10 рейтинга по использованию системы прозрачных государственных закупок ProZorro. Также власть заботится о пляжных зонах. В начале мая в Мариуполе водолазы вместе с военнослужащими полностью расчистили от мин и металлических предметов пляж Песчаный. Кроме этого, планируется капитальный и текущий ремонт трассы «Мариуполь-Запорожье» (269 км).

Как видите, город процветает, развивается и живет полной жизнью. Крупные предприятия и заводы обеспечивают работой жителей города. Один только комплекс ММК им. Ильича дает около 25 тысяч рабочих мест. Еще одно крупное предприятие группы Метинвест – завод Азовсталь, а также и все смежные предприятия Метинвеста обеспечивают работой 120 тысяч человек, а это четверть всех жителей города. Достойная оплата труда, еще один экономический показатель: средняя зарплата на ММК им. Ильича – 9 тыс. 317 грн, средняя заработная плата по городу составляет 6,5 тыс. грн.

Помимо экономического развития, большая роль отводится культурному и патриотическому воспитанию. Много красивых мероприятий проводится по инициативе горожан, волонтеров и местной власти.

Так, при содействии ММК им. Ильича и «Азовсталь» накануне Дня вышиванки в Мариуполе были представлены оригинальные муралы «Космос», «Украина» и «Вышиванка», которые украсили стены школы №17. Но самым необычным в этом проекте стал мурал «Вышиванка», для которого был создан аутентичный национальный орнамент Мариуполя. Он представляет собой восьмиконечный крест, который в древности имел сакральное значение, и четыре ромба, символизирующие стороны света. Цветовая гамма вышиванки подбиралась в соответствии с местностью: орнамент выполнен в двух цветах - морской волны и красном, огненном, что символизирует цвета раскаленного металла.

Также 18 мая жители Мариуполя приняли участие в городском мероприятии «Парад вышиванок», который проводится здесь уже не впервые. Очень красивый и яркий праздник, что призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Украинская национальная одежда – это воплощение исторической судьбы народа, его культуры и традиций. Несколько тысяч горожан с честью и гордостью прошли «парадом вышиванок».

Жители Мариуполя любят свой прекрасный город и свою страну – Украину. И это видно, смотря на сине-желтый город и на настроение самых жителей. Они там, где хотели бы быть. И никто не пошатнет их желание жить в независимой стране и процветающем городе. Жалкие попытки сторонников «недозависимых республик» ни к чему не приведут. Расшатывание ситуации, путем проведения непонятных форумов «спасения», только сплачивает население. Кому нужно «спасение» от хорошей жизни, достойных зарплат, больших перспектив и мирной жизни? Правильно, никому!