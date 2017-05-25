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Рубрика: Новости Украины и мира
25-05-2017, 13:50
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Украина в Минске потребовала, чтобы Россия отменила признание паспортов ДНР-ЛНР и рублевую зону

На вчерашних переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона призвала Россию отменить рублевую зону и признание документов ДНР-ЛНР.

«По нашему убеждению, следует вести речь, в частности, об отмене указа президента России о признании документов ОРДЛО; отмене псевдоуказа ОРДО об установлении квазиграницы; отказе от рейдерского захвата украинских и европейских предприятий на территории ОРДЛО; отказе от рублевой зоны на территории ОРДЛО; восстановлении Украиной контроля за границей и создании рабочей подгруппы по границе», - сообщила Дарка Олифер - пресс-секретарь представителя Украины на переговорах Леонида Кучмы.

Но, по ее словам, российская сторона вновь заняла пассивную позицию.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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