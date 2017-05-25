Мариупольцев просят не паниковать!

Завтра, 26 мая, с 8:00 до 13:00 в Мариуполе пройдут масштабные учения по обороне города. В них примут участие военнослужащие и сотрудники ГСЧС.

В связи с этим жителей и гостей города просят не паниковать и сохранять спокойствие.