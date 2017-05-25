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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 15:29
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Борьба с коррупцией: в госучреждениях Мариуполя появились «ящики доверия»

В Мариуполе в рамках борьбы с коррупцией в зданиях районных администраций и Центра предоставления административных услуг установили «ящики доверия».

На них указаны контактные номера телефонов управления по взаимодействию с правоохранительными органами, предотвращения и выявления коррупции, которое и будет рассматривать обращения. Кроме того, здесь каждый желающий сможет оставить информацию о фактах коррупции, и по каждому заявлению будет проводиться проверка.

Также в обращении можно указать обратную связь, с помощью которой заявитель получит результаты проверки.

К слову, проверки будут проходить под контролем городского головы.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»