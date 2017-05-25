Премьер Гройсман едет в Мариуполь – проверять «Доступные лекарства»

1 июня Мариуполь посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он проверит, как работает в городе программа «Доступные лекарства», в рамках которой пациенты могут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

Об этом сегодня сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун на коллегии Донецкой ОГА в Краматорске. «Вы знаете, что этой программе уделяется большое внимание. 1 июня в Мариуполь приезжает премьер-министр и один из пунктов его визита - это программа «Доступные лекарства», - отметил он.

А губернатор Донецкой области Павел Жебривский добавил, что сейчас лидеры региона по выполнению программы – Авдеевка, Угледар и Селидово.