fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1279 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 15:56
Просмотров: 435
Комментариев: 0

Премьер Гройсман едет в Мариуполь – проверять «Доступные лекарства»

1 июня Мариуполь посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Он проверит, как работает в городе программа «Доступные лекарства», в рамках которой пациенты могут получить лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа и бронхиальной астмы бесплатно или с незначительной доплатой.

Об этом сегодня сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Юрий Узун на коллегии Донецкой ОГА в Краматорске. «Вы знаете, что этой программе уделяется большое внимание. 1 июня в Мариуполь приезжает премьер-министр и один из пунктов его визита - это программа «Доступные лекарства», - отметил он.

А губернатор Донецкой области Павел Жебривский добавил, что сейчас лидеры региона по выполнению программы – Авдеевка, Угледар и Селидово.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Японская сторона передала Нацполиции Украины 635 кроссоверов с экологическими двигателями

Они являются наиболее эффективными полноприводными гибридными автомобилями для выполнения полицией своих функций


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»