Мариуполь присоединился к проекту DoZorro

Мариуполь присоединился к новому порталу DoZorro, который работает на базе системы прозрачных закупок ProZorro. Простыми словами, это «книга жалоб», которая поможет оценить и оставить отзыв по отдельным тендерам.

Системой может воспользоваться каждый. На любом из этапов закупки можно оставить комментарий о том, добросовестно ли была выполнена работа и были ли выявлены какие-либо проблемы при выполнении контракта.

В Мариупольском горсовете сообщают, что за две недели работы DoZorro в нашем городе уже есть жалобы, а одному из заказчиков рекомендовали отменить закупку.

На данный момент в DoZorro можно отследить работу горсовета, Укрпочты, Укргаздобычи, Энергоатома и др.