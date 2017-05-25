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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 16:57
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Мариуполь присоединился к проекту DoZorro

Мариуполь присоединился к новому порталу DoZorro, который работает на базе системы прозрачных закупок ProZorro. Простыми словами, это «книга жалоб», которая поможет оценить и оставить отзыв по отдельным тендерам.

Системой может воспользоваться каждый. На любом из этапов закупки можно оставить комментарий о том, добросовестно ли была выполнена работа и были ли выявлены какие-либо проблемы при выполнении контракта.

В Мариупольском горсовете сообщают, что за две недели работы DoZorro в нашем городе уже есть жалобы, а одному из заказчиков рекомендовали отменить закупку.

На данный момент в DoZorro можно отследить работу горсовета, Укрпочты, Укргаздобычи, Энергоатома и др.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»