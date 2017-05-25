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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 18:29
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Львовский ІТ Кластер привёз мультимедийные подарки мариупольской школе

В школу №53, испытывающую дефицит оргтехники, из Львова привезли проектор, мультимедийную доску и ноутбук.

Встретив гостей у входа в школу, ребята поблагодарили их за оказанную помощь в пополнении школьного компьютерного оборудования новейшей техникой.

Представители педагогического коллектива сообщили, что их школа профильная по информационным технологиям, при этом на 1158 учеников приходится 28 компьютеров и две мультимедийные доски. На уроках информатики дети сидят по 2-3 человека за одним компьютером.

Руководитель ІТ Кластера Степан Веселовский поблагодарил учеников и педагогов за радушный приём.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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