Львовский ІТ Кластер привёз мультимедийные подарки мариупольской школе

В школу №53, испытывающую дефицит оргтехники, из Львова привезли проектор, мультимедийную доску и ноутбук.
Встретив гостей у входа в школу, ребята поблагодарили их за оказанную помощь в пополнении школьного компьютерного оборудования новейшей техникой.
Представители педагогического коллектива сообщили, что их школа профильная по информационным технологиям, при этом на 1158 учеников приходится 28 компьютеров и две мультимедийные доски. На уроках информатики дети сидят по 2-3 человека за одним компьютером.
Руководитель ІТ Кластера Степан Веселовский поблагодарил учеников и педагогов за радушный приём.