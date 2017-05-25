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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 19:06
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В Мариуполе участились случаи солнечной аллергии

На пляжах Мариуполя ежегодно растет количество проявления у отдыхающих солнечной аллергии. Об этом сообщила представитель медицинского подразделения Спасательной аварийно-водолазной службы Мариуполя.

«У нас в Мариуполе участились случаи проявления аллергии на солнце. Люди покрываются волдырями», - сообщила медработник САВС.

По ее словам, начало проявления аллергии совпало с аварией на Чернобыльской АС. Медицинский работник уточнила, что людям, склонным к подобным аллергическим реакциям, нельзя находиться на активном солнце, нужно соблюдать меры предосторожности, носить одежду, закрывающую поверхность кожи максимально.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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