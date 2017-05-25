В Мариуполе дети подожгли гараж

Сегодня, 25 мая, на улице Троицкой (50 лет СССР) в Мариуполе горел заброшенный сарай.
Как выяснилось, здание подпалили дети. Они играли и бросили спичку в дырку в крыше. Когда поняли, что натворили – юные поджигатели сбежали.
Сегодня, 25 мая, на улице Троицкой (50 лет СССР) в Мариуполе горел заброшенный сарай.
Как выяснилось, здание подпалили дети. Они играли и бросили спичку в дырку в крыше. Когда поняли, что натворили – юные поджигатели сбежали.
Мужчина срезал кабель одного из интернет-провайдеров
Авария произошла на пересечении проспекта Мира и улицы Зелинского