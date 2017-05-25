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Рубрика: Происшествия
25-05-2017, 19:18
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[Фото]

В Мариуполе дети подожгли гараж

Сегодня, 25 мая, на улице Троицкой (50 лет СССР) в Мариуполе горел заброшенный сарай.

Как выяснилось, здание подпалили дети. Они играли и бросили спичку в дырку в крыше. Когда поняли, что натворили – юные поджигатели сбежали.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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