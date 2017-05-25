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Рубрика: Новости Мариуполя
25-05-2017, 20:43
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В Мариуполе выделили почти 100 миллионов на капитальный ремонт дорог

Начальник Департамента экономики и структурных реформ Юрий Кампов сообщил, что в городе планируется провести капитальные ремонты дорог.

Так, ремонту подлежит дорожное полотно проспекта Металлургов в районе 7-го проезда стоимостью 15 млн грн., проспекта Строителей (от пр. Мира до бул. Шевченко) – 18 млн 300 тыс. грн., дорог на улицах Лавицкого - 9 млн грн., Пашковского – 26 млн 866 тыс. грн., Митрополитской (от пр. Металлургов до ул. Торговой, от пр. Строителей до ул. Куприна) – 15 млн 908 тыс. грн., Торговой (от пр. Мира до б. Шевченко) – 9 млн 287 тыс.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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