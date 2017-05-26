Вечером, 25 мая, под обстрел попал жилой сектор Красногоровки. Огонь велся из запрещенного минского договоренностями оружия большого калибра, сообщает пресс-центр АТО.
В результате повреждены учебный корпус филиала «Донецкий техникум Луганского национального аграрного университета», а также два частных дома в одном из жилых массивов.
Также несколько боеприпасов разорвались вблизи местной больницы, в здании выбиты стекла. Никто из пациентов и медперсонала не пострадал. В ближайшее время больница вынуждена будет ограничить предоставление медицинских услуг жителям Красногоровки и соседних населенных пунктов.
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- По Красногоровке нанесли удар из большого калибра: боеприпасы разрывались возле больницы и техникума
Рубрика: Новости Донбасса
26-05-2017, 08:05
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По Красногоровке нанесли удар из большого калибра: боеприпасы разрывались возле больницы и техникума
Вечером, 25 мая, под обстрел попал жилой сектор Красногоровки. Огонь велся из запрещенного минского договоренностями оружия большого калибра, сообщает пресс-центр АТО.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»