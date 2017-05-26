По информации пресс-центра АТО, ситуация на Мариупольском направлении остается напряженной. Обстановка здесь обострилась, продолжаются обстрелы с применением тяжелого вооружения.
В частности, по укреплениям в районе Широкино ударили из танка и минометов. Рубежи на линии Гнутово-Павлополь обстреливали из САУ 122 мм и крупнокалиберных пулеметов. Огнем из вооружения БМП накрыли позиции вблизи Водяного.
К слову, звуки залпов доносились и до Мариуполя. По словам местных жителей, мощные выстрелы и взрывы были слышны в разных районах города.
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Рубрика: Новости Мариуполя
26-05-2017, 08:30
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Окрестности Мариуполя накрывали огнем из минометов и танков, в город доносились звуки залпов
По информации пресс-центра АТО, ситуация на Мариупольском направлении остается напряженной. Обстановка здесь обострилась, продолжаются обстрелы с применением тяжелого вооружения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»