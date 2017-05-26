Инцидент случился в Дружковке. Родственники забили тревогу, когда в течение дня не смогли связаться с женщиной: она не открывала двери и не отвечала на телефонные звонки.
К дому приехали правоохранители, которые приняли решение выломать закрытые двери. Попав в дом, полицейские нашли женщину на полу посреди комнаты, а под ней находилась ее маленькая дочь, которой всего 2,5 годика. Врачи, прибывшие на место, констатировали их смерть.
Отмечается, что в доме была чистота и порядок.
Тела погибших направлены судебно-медицинскую экспертизы, которая поможет установить причины смерти мамы и ребенка. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины.
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На Донетчине найдены мертвыми мать и ее 2-летняя дочка
Инцидент случился в Дружковке. Родственники забили тревогу, когда в течение дня не смогли связаться с женщиной: она не открывала двери и не отвечала на телефонные звонки.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»