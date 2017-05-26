fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1651 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Донбасса
26-05-2017, 09:01
Просмотров: 695
Комментариев: 0

На Донетчине найдены мертвыми мать и ее 2-летняя дочка

Инцидент случился в Дружковке. Родственники забили тревогу, когда в течение дня не смогли связаться с женщиной: она не открывала двери и не отвечала на телефонные звонки.

К дому приехали правоохранители, которые приняли решение выломать закрытые двери. Попав в дом, полицейские нашли женщину на полу посреди комнаты, а под ней находилась ее маленькая дочь, которой всего 2,5 годика. Врачи, прибывшие на место, констатировали их смерть.

Отмечается, что в доме была чистота и порядок.

Тела погибших направлены судебно-медицинскую экспертизы, которая поможет установить причины смерти мамы и ребенка. По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» УК Украины.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»