Недостойное поведение: подросток показал, чем занимаются полицейские на детской площадке в Мариуполе

Мобильное приложение «Полиция Донетчины», недавно заработавшее в городе, активно используют мариупольцы, в частности дети.



Так, вчера вечером в UASC подросток через смартфон прислал фотодоказательство недостойного поведения полиции. Об этом в Фейсбук сообщил начальник ГУНП в Донецкой области Вячеслав Аброськин.



Он рассказал, что, по информации ребенка, в Левобережном районе полицейские в форменной одежде курят возле детской площадки на проспекте Победы, 34. На место отправили ответственного за работу участковых инспекторов Левобережного отдела полиции. Проведена разъяснительная работа. Участковые извинились за недостойное поведение.

Вячеслав Аброськин поблагодарил юного мариупольца за сигнал и заверил, что ни одно обращение, направленное через мобильное приложение или сообщенное по телефону на 102, не останутся без внимания и соответствующего реагирования.



«Полицейским, людям в форме, да и просто гражданам посоветовал бы - прежде чем совершить необдуманный поступок, все же подумайте, потому что за нами смотрят наши дети», - подчеркнул генерал.