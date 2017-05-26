Контрольный пост "Марьинка" обстреливают несколько дней подряд, вчера по КП били из минометов. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Огонь был открыт в 23:05 со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной территории. Атака длилась почти полчаса.
Отмечается, что во время обстрела граждан и автомобилей на КПП не было, пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.
Пограничники в ответ огонь не открывали.
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- КПП «Марьинка» почти полчаса обстреливали из минометов
Рубрика: Новости Донбасса
26-05-2017, 09:44
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КПП «Марьинка» почти полчаса обстреливали из минометов
Контрольный пост "Марьинка" обстреливают несколько дней подряд, вчера по КП били из минометов. Об этом сообщает Госпогранслужба.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»