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Рубрика: Новости Донбасса
26-05-2017, 09:44
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КПП «Марьинка» почти полчаса обстреливали из минометов

Контрольный пост "Марьинка" обстреливают несколько дней подряд, вчера по КП били из минометов. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Огонь был открыт в 23:05 со стороны населенного пункта Александровка, что на неподконтрольной территории. Атака длилась почти полчаса.

Отмечается, что во время обстрела граждан и автомобилей на КПП не было, пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет.

Пограничники в ответ огонь не открывали.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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