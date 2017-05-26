Отголоски блокады: в Донецкой области сократилось промпроизводство, страдает металлургия

В Донецкой области (без учета части зоны проведения антитеррористической операции) в январе-апреле 2017 года по сравнению с январем-апрелем предыдущего года произошло уменьшение объема промышленной продукции на 12,9%. На динамику производства базовых отраслей и всей промышленности продолжали влиять последствия блокады грузовых перевозок на линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления статистики в Донецкой области.



В апреле по сравнению с предыдущим месяцем, то есть мартом 2017 года, ситуация не улучшилась: общий объем произведенной продукции сократился на 0,2%, а по сравнению с апрелем 2016 года спад промышленного производства региона составил 23,6%.



В апреле 2017 года по сравнению с апрелем прошлого года снижение составило:

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – 3,2%;

производстве химических веществ и химической продукции – 18,9%;

металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий – 21,2 %;

добывающей промышленности и разработке карьеров – 27,2%;

производстве кокса и продуктов нефтепереработки – 43,1%;

поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – 45,9%.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий, так отметили в ведомстве, запас прочности уже не позволил сохранить положительную динамику с начала года. Если в январе-марте 2017 года по сравнению с январем-мартом прошлого года еще обеспечивался рост производства на 5%, то в январе-апреле 2017года по сравнению с январем-апрелем 2016 года спад составил 2,4%.



Кроме металлургического комплекса, уменьшился выпуск продукции в январе-апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 6,0%, производстве химических веществ и химической продукции – также на 6,0%, добывающей промышленности и разработке карьеров – на 20,4%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха – на 25,6%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 31,4%.



Вырос объем продукции в январе-апреле 2017 года по сравнению с январем-апрелем 2016 года в:

машиностроении – на 15,5%;

текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 12,6%;

производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 0,4%.

Также фиксируется сокращение угледобычи, которое негативно сказалось на конечных звеньях технологических цепочек "уголь-кокс-металл" и "уголь-электроэнергия". В апреле 2017 года по сравнению с апрелем 2016 года производство кокса уменьшилось на 42,9%, выплавка чугуна снизилась на 22,2%, стали – на 20,4%, выпуск готового проката сократился на 38,6%, электроэнергии получено меньше вдвое.



С начала года производство снизилось на всех переделах металлургического цикла. Выплавка чугуна в январе–апреле 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшилась на 10,9% и составила 2,7 млн.т. Выплавка стали, составив 2,8 млн.т, сократилась на 2,8%. Выпуск готового проката снизился по сравнению с январем–апрелем 2016 года на 2,4% и составил 1,5 млн.т.