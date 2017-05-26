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Рубрика: Новости Мариуполя
26-05-2017, 10:59
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Заезд, игры, призы и фильм под открытым небом: Мариупольцев приглашают на Велодень

"Велодень" - всеукраинская акция, которая объединяет тысячи велосипедистов в совместном велопробеге по центральным улицам своих городов. Традиционно он проходит в последнюю субботу мая. Мариуполь также присоединяется к этой акции. В нашем городе она пройдет завтра, 27 мая, под девизом «Мариуполь - велосипедный».

Программа Велодня:

10:30 - встреча, сбор велосипедистов на площади Свободы (напротив остановки «1000 мелочей»), регистрация участников, выдача номерков, продажа футболок с символикой "Велодня";

11:30 - построение колонны участников велопарада;

12:00 - старт велопарада, движение колонны по улицам города (пр. Мира, разворот Автостанция, Театральное кольцо, ул. Куинджи, бул. Шевченко, Пост-Мост, ул. Набережная, ул. Лепорского, пр. Победы, ул. Ломизова) ;

13.00 - финиш велопарада, встреча велосипедистов в парке им. В.В. Лепорского;

13:45 - торжественная часть, поздравления участников "Велодня";

14:00 - велолотерея для всех участников велопробега;

14:30 - ознакомление участников с программой проведения и локациями "Велодень - 2017";

14:45 - награждение в номинациях «Самый ... молодой, взрослый, стильный, патриотический, оригинальный ... участник Велодня» и победителей фото конкурса Велосушка;

15:00 - начало работы десяти велолокаций;

18:00 - награждение победителей соревнований;

18:15 - велотрамвай для доставки участников "Велодня" в Центральный район (остановка Хлебозавод)

20:00 - просмотр фильма под открытым небом;

21:00 - окончание "Велодня".

Стоит отметить, что ежегодный велопарад собирает сторонников двухколесного транспорта с целью пропаганды здорового, активного образа жизни и экологической альтернативы автотранспорта, создания цивилизованных условий для велосипедистов в городах Украины. Участники "Велодня" выступают за безопасность и взаимоуважение на дорогах, создание велодорожек и велопарковок в общественных местах.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»