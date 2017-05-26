Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и назвала условия для предоставления Украине 5-го транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщает пресс-служба миссии.
В частности отмечается, что в период с 16 по 26 мая миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом провела плодотворные дискуссии с представителями украинской власти по вопросам пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий, и необходимости технической доработки соответствующих законопроектов и их парламентской поддержки.
"В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал это понимание и в целом соответствовал цели реформы. Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого пересмотра (программы расширенного финансирования EFF, – ред.)", – отмечается в сообщении.
Таким образом, для получения следующего транша Рада должна поддержать пенсионную, земельную, приватизационную и антикоррупционную реформы.
При этом подчеркивается, что представители миссии совместно с другими международными партнерами будут в ближайшие неделе тесно сотрудничать с украинской властью для того, чтобы обеспечить прогресс в реализации соответствующих реформ.
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Ревизоры МВФ завершили работу в Украине и ждут поддержки Радой пенсионной и земельной реформ для 5 транша
Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и назвала условия для предоставления Украине 5-го транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщает пресс-служба миссии.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»