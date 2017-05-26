fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1439 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Украины и мира
26-05-2017, 11:12
Просмотров: 328
Комментариев: 0

Ревизоры МВФ завершили работу в Украине и ждут поддержки Радой пенсионной и земельной реформ для 5 транша

Миссия Международного валютного фонда завершила работу в Украине и назвала условия для предоставления Украине 5-го транша в рамках механизма расширенного финансирования (EFF). Об этом сообщает пресс-служба миссии.

В частности отмечается, что в период с 16 по 26 мая миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом провела плодотворные дискуссии с представителями украинской власти по вопросам пенсионной и земельной реформ, оживления приватизации и обеспечения конкретных результатов антикоррупционных усилий, и необходимости технической доработки соответствующих законопроектов и их парламентской поддержки.

"В то время как был достигнут существенный прогресс в общем понимании определяющих компонентов этих мероприятий, дальнейшая техническая работа необходима в некоторых сферах с тем, чтобы текст соответствующих законопроектов отражал это понимание и в целом соответствовал цели реформы. Обеспечение парламентской поддержки этих законопроектов будет необходимым шагом на пути завершения четвертого пересмотра (программы расширенного финансирования EFF, – ред.)", – отмечается в сообщении.

Таким образом, для получения следующего транша Рада должна поддержать пенсионную, земельную, приватизационную и антикоррупционную реформы.

При этом подчеркивается, что представители миссии совместно с другими международными партнерами будут в ближайшие неделе тесно сотрудничать с украинской властью для того, чтобы обеспечить прогресс в реализации соответствующих реформ.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Японская сторона передала Нацполиции Украины 635 кроссоверов с экологическими двигателями

Они являются наиболее эффективными полноприводными гибридными автомобилями для выполнения полицией своих функций


Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»