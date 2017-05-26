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Prizma


Рубрика: Экономика и Закон
26-05-2017, 11:28
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Нелёгкие времена для украинских аграриев

Как передаёт УНН, по словам экономиста, депутата VI созыва Валерия Коновалюка на странице в Facebook, в Украине аграрии должную государственную поддержку не получают. Нет, бюджетные деньги для аграрной отрасли выделяются, но, как ни странно, они не доходят по назначению, а направляются исключительно на финансирование чиновничьего аппарата.

Как пишет Коновалюк, украинские аграрии южных областей из-за невозможности реализации всего объёма готовой продукции, вынуждены выбрасывать её.

Вот что дословно написано им: „А наши соседи поляки при наличии более 2 млн мелких фермерских хозяйств (5-10 га) ежегодно повышают производство сельхозпродукции на 20%. Не будет развития там, где на прокорм чиновников уходит три четверти выделенных средств из бюджета. Сегодня необходимо менять ситуацию с точностью до наоборот. На развитие агросектора должна выделяться большая часть бюджета. Эти средства надо направить на финансовую поддержку и протекционизм отечественных сельхозпроизводителей, стимулирование развития семенной базы и поддержку перерабатывающих предприятий с высокой добавочной стоимостью“.

Причём такие суждения Коновалюка не единственные в своём роде. Так, согласно данным Ассоциации животноводов, в прошлом, 2016 году, на содержание чиновников было потрачено 74% аграрных денег…

И, по словам народного депутата Тригубенко, управленцы аграрного сектора тратят на себя больше государственных средств, чем на аграрные нужды. Как отметил нардеп, в прошлом году на содержание Госпродпотребслужбы было потрачено 45% от всего аграрного бюджета, это 770 миллионов гривен. Но всего лишь 3% от аграрного бюджета было направлено на противоэпизоотические мероприятия, что составило 52 миллиона гривен…

Экономист Коновалюк глубоко убеждён, что государственную политику следует направить на проекты по развитию семенной и селекционной базы, компенсацию по кредитам, преференции для производителей готовой продукции из сельхозсырья.

А от того, что в геометрической прогрессии будет расти количество аграрных чиновников и их доходы, экономика аграрного сектора отнюдь не покажет свой рост, а, наоборот, вскоре будет в упадке…


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»