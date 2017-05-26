Авто из ЕС: мариупольцев предупреждают о важных деталях

В последнее время на дорогах Украины появились транспортные средства с регистрацией иностранных государств. Мариупольцев, подумывающих о покупке машины в ЕС, призвали тщательно взвесить все «за» и «против» этой сделки. О нюансах рассказали в пресс-службе горсовета.



Отмечается, что в сети Интернет очень много объявлений, где украинцам на «выгодных» условиях предлагается купить авто в ЕС. Таких предложений с различными вариантами растаможки (транзита или временного ввоза) более чем достаточно. Низкая цена на автомобили делает подобные сделки очень популярными. «Знатоки дела» предлагают массу законных способов покупки машины из ЕС, но почти никто не предупреждает о том, что все эти автомобили ввезены в нашу страну с определенными ограничениями по их использованию.



Специалисты налоговой поясняют: «Согласно Таможенному кодексу Украины, таможенные режимы - транзит или временный ввоз - предусматривают освобождение или полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей на период действия такого освобождения и при соблюдении условий, в связи с которыми оно предоставлено. То есть освобождение или полное условное освобождение от уплаты таможенных платежей предоставляется на срок транзита (5 или 10 суток) или на срок временного ввоза (как правило, до одного года). Привлечение лиц к административной ответственности за нарушение таможенных правил, а именно: за нарушение сроков транзита или временного ввоза, не лишает лицо обязанности по вывозу транспортного средства за пределы таможенной территории Украины. За такое нарушение сроков нахождения машины на территории Украины предусмотрен штраф в размере 300% неуплаченной суммы таможенных платежей, состоящих из пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость».



Донецкая таможня ГФС совместно с полицией постоянно ведет работу по выявлению лиц, использующих авто в иных целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы по уплате таможенных платежей. С начала 2017 года за нарушение таможенных правил с владельцев авто с иностранной регистрацией взыскали штрафов на сумму более 2 млн 700 тысяч гривен.