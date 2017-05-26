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Рубрика: Новости Мариуполя
26-05-2017, 13:55
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Под Мариуполем утилизируют боеприпасы: мариупольцев просят не паниковать

Вблизи Мариуполя сегодня проводят плановую утилизацию боеприпасов, сообщают в пресс-службе городского совета.

Как отметил пресс-офицер оперативно-тактической группировки «Мариуполь» Владимир Виват, с 12:30 в Мариуполе могут быть слышны громкие звуки взрывов снарядов.

Жителей просят сохранять спокойствие: утилизация происходит на территории специальных полигонов, на безопасном расстоянии от города.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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