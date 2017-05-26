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Рубрика: Новости Мариуполя
26-05-2017, 14:20
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Последний звонок для тысяч выпускников прозвенел в школах Мариуполя

Сегодня в школах Мариуполя завершился учебный год. Последний звонок прозвучал для 1975 одиннадцатиклассников и 3064 девятиклассников. Предварительно, на серебряные и золотые медали претендуют 101 ученик, а на свидетельство с отличием - 104, сообщили в пресс-службе мэрии.

В каждой школе города прошли торжественные мероприятия с концертными выступлениями, поздравлениями, а также почетным награждением учеников, которые в течение года показали отличные результаты в учебе, олимпиадах, конкурсах, спортивных соревнованиях. На празднике звучали слова-поздравления школьникам, напутственные слова выпускникам и благодарности учителям.

Поздравить выпускников пришли заместители городского головы Ксения Сухова и Михаил Когут, секретарь городского совета Степан Махсма.

Металлурги комбинатов им. Ильича и «Азовстали» также посетели подшефные школы, и по традиции пришли на праздник не с пустыми руками. Учебным заведениям вручили сертификаты на определенную денежную сумму.

Праздник завершился запуском в небо воздушных шаров.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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