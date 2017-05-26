В Мариуполе набирает обороты уникальный для Украины проект - «Социальная вода»

С осени прошлого года в Мариуполе стартовал уникальный для Украины проект - «Социальная вода». Его реализует городская администрация, «Горводоканал» и социальноответственные предприниматели при поддержке организации UNICEF.



В проекте задействованы все социальные объекты, они ежедневно получают бесплатную и качественную воду. Также в нем принимают участие 50 торговых точек, они реализуют «социальную воду» по демократической цене - 40 копеек за литр.

«С начала года мы реализовали около 2 млн литров «социальной воды». Цель проекта - обеспечить качественной питьевой водой жителей города. На достигнутом останавливаться мы не собираемся, проект будет набирать обороты», - подчеркнул начальник «Горводоканала» Геннадий Изюмов.



По его словам, до 1 июня планируется, что количество торговых точек с «социальной водой» увеличится до 60. Сейчас она реализуется в каждом районе города по 12 торговых точек в Левобережном и Кальмиусском районах, 20 - в Центральном и 6 - в Приморском.

Ознакомиться с перечнем аптек и торговых точек, где реализуют сертифицированную воду по социальной цене, можно на сайте Мариупольского городского совета.