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Рубрика: Новости Донбасса
26-05-2017, 15:50
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В Донецке скончалась женщина, которая пострадала во время обстрела автостанции

Как мы уже писали ранее, 24 мая в поселке Трудовские Петровского района Донецка под обстрел попала местная автостанция. Ранения получили трое человек: две женщины и мужчина.

Стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице. Женщине было 64 года.

«Вчера в отделении нейрохирургии больницы имени Калинина скончалась женщина, которая попала под обстрел на автостанции «Турдовские»»,- сообщил ДАН глава администрации Петровского района Максим Жуковский.




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