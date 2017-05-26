Как мы уже писали ранее, 24 мая в поселке Трудовские Петровского района Донецка под обстрел попала местная автостанция. Ранения получили трое человек: две женщины и мужчина.
Стало известно, что одна из пострадавших скончалась в больнице. Женщине было 64 года.
«Вчера в отделении нейрохирургии больницы имени Калинина скончалась женщина, которая попала под обстрел на автостанции «Турдовские»»,- сообщил ДАН глава администрации Петровского района Максим Жуковский.
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Рубрика: Новости Донбасса
26-05-2017, 15:50
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В Донецке скончалась женщина, которая пострадала во время обстрела автостанции
Как мы уже писали ранее, 24 мая в поселке Трудовские Петровского района Донецка под обстрел попала местная автостанция. Ранения получили трое человек: две женщины и мужчина.
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»