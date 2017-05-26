Протест против хамского отношения превратился в митинг у Пенсионного фонда в Мариуполе

Непрофессиональная работа, безразличное, порой даже хамское отношение, и некомфортные условия - с этим сталкиваются пожилые люди, которые приходят в отделения ПФУ. Люди решили выразить свой протест против таких издевательств, который "перетёк" в митинг под стенами Пенсионного фонда в центральном районе Мариуполя.



Один из пользователей социальных сетей - Андрей Дудин, который стал случайным свидетелем происходящего, выложил на своей странице в Фейсбук видео с места события.

«Волей судьбы я попал в Пенсионный фонд Мариуполя (помогал родственникам). Придя туда, я был в шоке от того, что пенсионеры, очень старые, 80-летние, стоят и ждут свою очередь на переоформление пенсии. Очередь не организована, и эти люди вынуждены неделями 2 раза в день (7:30 утра и 16:30 вечера) приходить под фонд и унижаться, часами торча под дверями кабинетов», - написал в своем посте мужчина.



Он отметил, что обращался к начальнику фонда с просьбой создать нормальные условия для обслуживания граждан. К примеру, организовать предварительную очередь по талонам. На что чиновники парировали - такую очередь не разрешают организовать представители областного руководства.



К слову, Пенсионный фонд не подчиняется городской власти. Однако мэр Мариуполя уже отреагировал на ситуацию. На сайте городского совета опубликована копия обращения Вадима Бойченко к главе пенсионного фонда Украины Алексею Зарудному с просьбой навести порядок в отделениях ПФУ.