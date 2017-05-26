В Мариуполе развернут сотни украинских флагов с пожеланиями мира, собранных со всех городов страны

27 мая на Театральной площади Мариуполя состоится масштабная массовая акция, в ходе которой будут развернуты украинские флаги, собранные со всех городов Украины, и побывавшие в боевых бригадах ВСУ.



Как сообщили в пресс-службе горсовета, мероприятие пройдет с 9:00 до 19:00. Жителей и гостей города приглашают принять участие.



Всеукраинская акция «От города к городу» была начата 8 мая в Харькове и уже состоялась во многих городах Донетчины. На флагах написаны пожелания мира и победы от военнослужащих и жителей нашей страны.