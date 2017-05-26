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Рубрика: Новости Мариуполя
26-05-2017, 16:58
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Власти Мариуполя передали пограничникам отремонтированный военный катер

На водной станции Мариупольского морского отряда охраны состоялось торжественное построение ко Дню пограничника. Сотни мариупольцев пришли, чтобы поздравить бойцов с их профессиональным праздником. Заместитель городского головы Михаил Когут также присоединился к поздравлениям, сообщили в пресс-службе горсовета.

«Вы - люди настоящего мужества, высокого профессионализма и патриотизма. За вашими спинами находится наша страна. Желаю всем пограничникам и их семьям здоровья, благополучия и достатка», - отметил Михаил Когут.

Он также вручил пограничникам почетные грамоты и передал отремонтированный военный катер, который был поврежден во время несения службы. Судно полностью восстановили за счет городского бюджета, выделено около 2,5 миллиона гривен.

С Днем пограничника присутствующих также приветствовали руководители градообразующих предприятий, правоохранительных органов, командования военных отрядов, волонтеры и лучшие творческие коллективы города.

В завершение бойцы Мариупольского морского отряда охраны отправились в открытое море и отдали дань памяти погибшим морякам во время выполнения профессиональных обязанностей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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