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Рубрика: Новости Мариуполя
26-05-2017, 17:32
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Впервые в Мариуполе проведут «Фестиваль равенства»

В Мариуполе впервые собираются провести «Фестиваль равенства». По словам  организаторов, его цель - призвать горожан защитить права национальных, сексуальных, религиозных меньшинств, людей с ограниченными физическими возможностями, а также другие социально-уязвимых групп населения.

Программа фестиваля разнообразная: выставки, лекции, дискуссия о преступлениях, совершаемых на почве ненависти, обсуждение проблем ВИЧ-позитивных людей, показ тематических фильмов, перфомансы, выступление группы «О» и многое другое.

В мероприятии примут участие правозащитные активисты, работники полиции, общественные деятели, участники международных организаций, журналисты, художники и перформеры из Киева, Мариуполя и Львова.

«Фестиваль равенства» состоится в субботу, 27 мая, начало в 13:00.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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