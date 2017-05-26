В Мариуполе впервые собираются провести «Фестиваль равенства». По словам организаторов, его цель - призвать горожан защитить права национальных, сексуальных, религиозных меньшинств, людей с ограниченными физическими возможностями, а также другие социально-уязвимых групп населения.
Программа фестиваля разнообразная: выставки, лекции, дискуссия о преступлениях, совершаемых на почве ненависти, обсуждение проблем ВИЧ-позитивных людей, показ тематических фильмов, перфомансы, выступление группы «О» и многое другое.
В мероприятии примут участие правозащитные активисты, работники полиции, общественные деятели, участники международных организаций, журналисты, художники и перформеры из Киева, Мариуполя и Львова.
«Фестиваль равенства» состоится в субботу, 27 мая, начало в 13:00.
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Впервые в Мариуполе проведут «Фестиваль равенства»
В Мариуполе впервые собираются провести «Фестиваль равенства». По словам организаторов, его цель - призвать горожан защитить права национальных, сексуальных, религиозных меньшинств, людей с ограниченными физическими возможностями, а также другие социально-уязвимых групп населения.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»