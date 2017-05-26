Проблемные ж/д перевозки: на Мариупольском направлении достроили перегон Зачатьевская - Розовка

"Укрзализныця" завершила строительство перегона Розовка – Зачатьевская на участке Камыш-Заря-Волноваха под Мариуполем в четверг, 25 мая. Об этом глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун сообщил на своей странице в Фейсбуке.



«Уже сегодня поезда могут курсировать нововыстроенным перегоном. В целом проложили более 17 км железнодорожного пути, 4 комплекта стрелочных переводов и построили 3 низкие платформы - будущие остановки для пригородных поездов. Все работы - за средства "Укрзализныци", а общая стоимость проекта - более 73 млн гривен», - написал Балчун.



По его словам, ориентировочные объемы перевозок на направлении в ближайшее время составят около 1600 вагонов в сутки, или 29 пар поездов, из которых 5 пассажирских, остальные - грузовые. Также если направление Камыш-Заря - Волноваха останется единственным сообщением со станциями Мариупольского узла, то объемы перевозок могут вырасти от 2,6 до 3,3 млн тонн в месяц до 2020 года.



Глава "Укрзализныци" отметил, что открытие перегона не решит все проблемы мгновенно, потому что также есть дефицит локомотивов, вагонов, другие узкие места. В планах железнодорожников выйти на пропуск на участке Камыш-Заря - Волноваха до 42 пар поездов в сутки.