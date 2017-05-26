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Prizma


Рубрика: Экономика и Закон
26-05-2017, 18:10
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А вы готовы к очередному поднятию тарифов?

В Украине продолжается непрерывный и изнуряющий процесс подорожания коммунальных услуг, который превратился уже в „народную забаву“. Хотя забава, конечно, правительственная, а народу уже давно не смешно… С людьми затеяли игру „в кошки-мышки“. Не успеют где-то поднять доходы граждан, как тут же, даже не дожидаясь даты поднятия этих доходов, стараются их отобрать, причём на суммы выше, чем обещанное „покращення“…

Так, в Украине с 1 июня вновь в некоторых городах подняты тарифы на холодную воду. Но остальным жителям страны не стоит обольщаться – в августе все абоненты водоканалов будут вынуждены оплачивать возросшие тарифы.

При упоминании аббревиатуры НКРЭКУ - Национальная комиссия регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг, у всего украинского населения начинается невроз, потому что народ знает, что ничего хорошего ожидать от неё не стоит, кроме как повышения тарифов. Но ведь всему же когда-то должен быть предел…

Вот и 12 мая первые 24 городских водоканалов получили „презент“ от вышеупомянутой НКРЭКУ в виде повышения расценок для населения на 12-25%.

Остальные водоснабжающие предприятия страны, НКРЭКУ обязало подать заявки с просьбой об увеличении тарифов до 10 августа, после чего они будут утверждены комиссией и, соответственно, предъявлены к уплате…

Как пишет издание «Сегодня», на примере Киева можно показать приблизительную картину грядущего подорожания холодной воды: „В среднем семья из трёх человек тратит 7,2 кубометра холодной воды в месяц. Если раньше в столице за такой объем воды приходилось платить 99,1 гривны, после подорожания за воду придётся заплатить 111,5 гривны“.

Но вот парадокс: самое дорогое водоснабжение, как ни странно, в прифронтовом Лисичанске Луганской области – 26,84 гривны за кубический метр, хотя вода из Донца, поступающая в Лисичанский водопровод - отвратительного качества с осадком из ржавчины и глины, кроме того, и неподобающего вкуса и запаха…

А „на носу“ – новая реформа. Это реформа энергорынка, при которой тарифы для населения будут устанавливать уже не НКРЭКУ, а получившие свободу действия олигархи. Вот тогда мы, видимо, резко зауважаем даже набившее оскомину НКРЭКУ…

Так что самое трудное у украинцев ещё впереди…


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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Редакция «Мариупольских новостей»