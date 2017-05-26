Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Порошенко отметил, что в указе четко отмечено кто, что еще должен сделать для того, чтобы украинцы не имели никаких препятствий на безвизовом пути в Европу.
«Тяжелым трудом завоевав безвиз, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинцев по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в страны Евросоюза. На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвиза, а все сервисы должны быть максимально качественными», - подчеркнул Петр Порошенко.
- Главная /
- Новости Украины и мира /
- Президент подписал указ относительно обеспечения права граждан на безвизовые поездки в ЕС
Президент подписал указ относительно обеспечения права граждан на безвизовые поездки в ЕС
Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
Читайте также:
Китай готов ввести безвиз для Украины
…а также создать зону свободной торговли
Сенат Канады утвердил договор о свободной торговле с Украиной
До завершения ратификации осталась лишь подпись генерал-губернатора Канады
Редакция «Мариупольских новостей»