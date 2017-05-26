Президент подписал указ относительно обеспечения права граждан на безвизовые поездки в ЕС

Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Одесскую область подписал Указ о дополнительных мерах по обеспечению беспрепятственной реализации гражданами Украины права на безвизовые поездки в Европейский союз. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Порошенко отметил, что в указе четко отмечено кто, что еще должен сделать для того, чтобы украинцы не имели никаких препятствий на безвизовом пути в Европу.



«Тяжелым трудом завоевав безвиз, мы должны сделать максимально комфортным его реализацию для граждан. Речь идет о существенном улучшении государством тех услуг, которые сопровождают украинцев по всему европейскому маршруту - от родного города до точки назначения в страны Евросоюза. На каком бы участке этого пути не оказался гражданин Украины, ему должно быть легко и комфортно пользоваться всеми преимуществами безвиза, а все сервисы должны быть максимально качественными», - подчеркнул Петр Порошенко.