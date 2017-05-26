Украина испытала новейшую отечественную ракету. Все ее комплектующие произведены в нашей стране. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
"Только что состоялось успешное испытанием новой украинской ракеты. Все комплектующие ракеты произведены в Украине. Это - наш общий успех! Желаю как можно быстрее поставить новую ракету на вооружение украинской армии", - написал президент.
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Рубрика: Новости Украины и мира
26-05-2017, 18:35
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В Украине провели испытание новейшей отечественной ракеты
Украина испытала новейшую отечественную ракету. Все ее комплектующие произведены в нашей стране. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»