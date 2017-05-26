Металлурги Мариуполя вместе с семьями смогут отдохнуть в лучших здравницах Азовского моря

Более 16 тысяч сотрудников мариупольских металлургических комбинатов и ремонтных предприятий, которые входят в Группу Метинвест, смогут отдохнуть в здравницах Азовского моря. Для их оздоровления выделено порядка 40 млн грн.



Уже в ближайшие дни на отдых отправится первый заезд.



Летний отдых будет организован в 16 курортно-оздоровительных учреждениях компании «Здравница Плюс», а также предприятия «Социальные инициативы». Среди них пансионаты «Металлург», «Смена», «Азовье», «Солнечный берег». Металлургов также примут цеховые базы отдыха «Бригантина», «Коралл», «Электрон» и другие.



Для детей сотрудников предприятий подготовлен насыщенный летний отдых в детском оздоровительном центре «Солнечный» в поселке Юрьевка. Для них приготовлены уютные номера, развлекательные и спортивные площадки, пройдут фестивали и тематические вечера, будут работать творческие и театральные студии. По доброй традиции в рамках корпоративной программы «Территория детства» в каждой смене будет организована развлекательно-познавательная программа «День с Метинвестом». Ребят ждут увлекательные квесты с интересными фактами о профессии металлургов и работе предприятий, где трудятся их родители.



Генеральный директор ММК им. Ильича Юрий Зинченко:



- В этом году мы обеспечим отдых на побережье Азовского моря для почти 9 тысяч наших сотрудников. Особое внимание традиционно уделяем детскому отдыху. Три тысячи детей ильичевцев проведут лето комфортно, весело и интересно.



Генеральный директор МК «Азовсталь» Энвер Цкитишвили:



- Обеспечение качественным отдыхом металлургов и их детей – давняя традиция мариупольских комбинатов и Метинвеста. Для ее реализации мы с профсоюзной организацией ежегодно направляем значительные ресурсы на подготовку оздоровительных центров и на приобретение путевок.