Жебривский оказался самым высокооплачиваемым губернатором в Украине

В апреле у глав прифронтовых Донецкой и Луганской областей была самая большая зарплата среди остальных руководителей ОГА в Украине. Об этом сообщает «112» со ссылкой на данные КИУ.



Так, должностной оклад Павла Жебривского составил 20 тыс. 842,11 грн, надбавка за ранг госслужащего - 947,37 грн, за интенсивность труда - 18 тыс. 757,89 грн, за выслугу лет он получил 10 тыс. 421,05 грн, за командировки - 2 тыс. 831,58 грн. Из зарплаты Жебривского вычли 9 тыс. 864 грн налога на доходы физических лиц, а также 807 грн военного сбора. Таким образом, на руки главе ДонОВГА выплатили 40 тыс. 309 грн.



Глава соседней Луганской области Юрий Гарбуз получил почти вдвое меньшую зарплату, однако также несравнимую с большинством своих коллег. В апреле "грязными" она составила 31 тыс. 380 грн (22 тыс. грн должностного оклада, 800 грн надбавки за ранг, 5 тыс. 280 грн - за выслугу лет, 3 тыс. 300 грн - за доступ к государственной тайне. У Гарбуза вычли 5 тыс. 648,40 грн налога на доходы физлиц и 470,70 грн военного сбора. Таким образом, апрельский доход главы Луганщины составил 25 тыс. 260,90 грн.



По данным анализа, самым низкооплачиваемым главой стал руководитель Николаевской области Алексей Савченко. За апрель 2017 года чиновник заработал всего 7 тыс. 963,13 грн, с вычетом налогов зарплата губернатора составила 6 тыс. 410,32 грн.