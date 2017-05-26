Благодарность за безопасность: мариупольские музыканты устроили концерт прямо в главном офисе полиции

В знак благодарности за безопасность в Мариуполе, который вошел в десятку самых безопасных городов Украины, муниципальный камерный оркестр «Ренессанс» подарил правоохранителям праздник. А поскольку полицейские прифронтового региона несут службу по ненормированному графику, а во время культурных мероприятий обеспечивают безопасность зрителей и правопорядок, музыканты дали концерт прямо в главном офисе полиции. Впервые здесь вживую звучали музыкальные произведения всех времен и народов от Моцарта до современных композиторов.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на один час зал совещаний превратился в концертную площадку. Здесь собрались сотрудники различных подразделений во главе с заместителем главы Нацполиции Вячеславом Аброськиным, а также молодежь из мариупольского лицея-школы №48, которая является участниками «Лиги будущих полицейских».



Камерный оркестр «Ренессанс» существует уже более 27 лет, за его плечами - более 2000 концертных выступлений и сотрудничество с всемирно известными артистами.

"Когда сравниваешь, как было и как стало - это действительно большая разница. Мы понимаем вашу работу и сегодня - чуть ли не единственная ваша возможность послушать классику, отдохнуть. Поэтому пусть музыка всегда будет с вами, - отметил главный дирижер «Ренессанса», заслуженный деятель искусств Украины Василий Крячок.

В свою очередь заместитель начальника ГУНП в Донецкой области Сергей Матвийчук выразил музыкантам благодарность за поддержку: "Сегодня мы получили огромное удовольствие, ведь не каждый день можем услышать такую музыку. Коллектив отдохнул и готов и в дальнейшем в круглосуточном режиме обеспечивать безопасность жителей и гостей города".