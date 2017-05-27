День работников издательств, полиграфии и книгораспространения Украины

День работников издательств, полиграфии и книгораспространения (укр. День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження) отмечается на Украине ежегодно в последнюю субботу мая, согласно Указу Президента № 563/99 от 25 мая 1999 года, и является национальным профессиональным праздником работников так или иначе связанных с книгопечатанием.



Первой украинской типографией можно считать краковскую типографию Швайпольта Фиоля, в которой в 1491 году появились первые книги, напечатанные кириллицей. Типография Фиоля издавала книги для Украины и смежных стран, она начала издание книг на кириллице в той форме, которую продолжили типографии в Украине.



Первую типографию на Украине учредил во Львове Иван Федоров-Федорович. Она действовала на протяжении 1573-1575 годов, а первой изданной на украинских землях книгой стал «Апостол» в 1574 году, который исторически положил начало развитию книгопечатания в Украине.



Настоящим шедевром печатного искусства стала Острожская Библия, завершенная в 1581 году. Острог стал также первым на Украине центром издания тогдашней публицистики, которую более поздние исследователи назвали «полемической литературой».



Одной из ячеек книгопечатания на Украине была Печерская Лавра. Основанная в 1616 году Киевская лаврская типография работала три столетия.



Кроме типографий кириллического шрифта, на Украине работали и латинско-польские: первой была действовавшая в 1592—1602 годах небольшая типография во Львове.



Всего на Украине в 1574-1648 годах действовали 25 типографий. Главными центрами издательской деятельности были большие торговые города — Киев, Львов, Острог. Здесь имелись не только кадры ремесленников, книжников, редакторов, но и возможности более широкого сбыта. При больших типографиях были свои книжные магазины. Продажей книг занимались также работники типографий, купцы и лавочники, которые распространяли книги вместе с другими товарами.



Был на Украине и негативный опыт разрушения книгоиздания, начиная с 1720 года, когда Петр І запретил своим указом книгоиздание на украинском языке. Украинское книгоиздание временами чуть теплилось, но не умирало. Даже в сложный период между Первой и Второй мировыми войнами в Галичине существовало около 50 украинских издательств.



В настоящее время в сфере издательской деятельности на Украины действует порядка 6000 предприятий, где работает более 45 тысяч человек (от продавцов в книжных магазинах и киосках до руководителей крупных издательских центов и медиамагнатов) и последняя суббота мая — праздник для каждого из них.



Сидор Бокогрей

В этот день православная церковь празднует память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора.



Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Наши предки говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.



Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода весны.



В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.



Именины:



Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон