«Шахтер» - «Динамо»: Киевляне вырывают победу у резервного состава

26 мая донецкий "Шахтер" в Харькове принимал киевское "Динамо" в матче чемпионата Украины. "Горняки" вышли резервным составом. Команды довольно активно начали и уже на старте обменялись опасными моментами. Первыми счет открыли гости, но уже через пару минут дончане сравняли цифры на табло.



Во втором тайме "Динамо" вышло вперед после реализованного пенальти, но "Шахтер" снова быстро сравнял счет. Игра была открытой, динамичной. Спустя время результативный выпад удался киевлянам. Под конец игры "оранжево-черные" могли в очередной раз установить ничью, когда мяч попал в руку игроку "Динамо", но арбитр пенальти не назначил.



Окончательный счет на табло 2:3, и у киевлян наконец получилось добыть победу в матче с дончанами.