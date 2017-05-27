Администрация Трампа готова предоставить Украине летальное оружие

В проекте федерального бюджета США на 2018 финансовый год, который начинается в сентябре 2017 года, предусмотрена помощь Украине по разным программам на $350 млн. Соответствующий документ был представлен администрацией Белого Дома, передает Интерфакс.



В частности, 200 миллионов из этой суммы направят на поддержку экономики и реформ в нашей стране. Еще 150 миллионов - придут по линии Пентагона для сферы обороны и безопасности, которые предлагается направить на обучение, оснащение и консультирование украинских военных.



Кроме того, речь идет о предоставлении военной техники и снаряжения. Также документ включает возможность предоставления Украине летального оружия оборонного назначения, чего не было в предыдущих бюджетах США.



Документ бюджета еще должен пройти изучение и обсуждение в американском Конгрессе, где могут вноситься изменения и дополнения. Таким образом, реальные объемы помощи Украине будут известны позже.



Посол Украины в США Валерий Чалый, комментируя агентству "Интерфакс" бюджетный запрос, сообщил, что важным является присутствие в тексте положения о предоставлении Украине летального оружия.