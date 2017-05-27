В Мариуполе детям-переселенцам подарят праздник с играми, мастер-классами и сладостями

Ко Дню защиты детей в Левобережном районе пройдет настоящий праздник для ребят из семей внутренне перемещенных лиц и пострадавших в ходе конфликта на востоке Украины, сообщает пресс-служба горсовета.



Во время праздника дети пообщаются с актерами, окунутся в мир театрализованного представления «Потеряшки» с целым рядом интерактивных игр. Кроме того, девочки и мальчики смогут принять участие в мастер-классах. Например, по изготовлению браслетиков-фенечек, которые являются символом дружбы и поддержки.



После представления и мастер-классов планируется праздничный сладкий стол, где дети вместе с родителями смогут весело отпраздновать День защиты детей.



Мероприятие состоится 29 мая, в 17:00 по адресу: переулок Рижский, 40 (Мариупольский союз молодежи). Вход свободный.