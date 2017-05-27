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Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 09:21
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Усиленные патрули полиции на улицах Мариуполя будут противодействовать уличным грабителям

В выходные дни усиленные патрули полиции будут максимально приближены к местам отдыха жителей Мариуполя. На общегородском инструктаже руководители подразделений озвучили основные задачи.

В зоне повышенного внимания правоохранителей - территория массового пребывания граждан для эффективного противодействия уличным преступлениям, в частности грабежам ювелирных изделий. Также полицейские должны находиться в постоянной боеготовности, чтобы быть готовыми в любой момент оказать необходимую помощь тем, кто в ней будет нуждаться.

Кроме того, позади остался учебный год, и взрослые, и дети будут отмечать этот праздник в парках, скверах, Азовском побережье, развлекательных заведениях. Поэтому именно этим местам тоже будет уделяться повышенное внимание правоохранителей.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

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