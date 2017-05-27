В городах Украины стартовал международный фестиваль «ЧилдренКинофест 2017», к которому присоединился и Мариуполь.
Показы будут проходить в кинотеатре «Победа» с сегодняшнего дня и до 4 июня.
В программе фестиваля примут участие семь фильмов из стран Европы. Украина представляет мультфильм «Никита Кожемяка». Победителя фестиваля будут определять оценки юных зрителей: после просмотра каждой ленты происходит голосования. Вне конкурса представлена коллекция фильмов братьев Люмьер.
Начало сеансов - в 10:00. Просмотр бесплатный. Подробное расписание показов можно найти на сайте фестиваля.
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- Сегодня в Мариуполе начнутся показы международного фестиваля «ЧилдренКинофест»
Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 09:58
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Сегодня в Мариуполе начнутся показы международного фестиваля «ЧилдренКинофест»
В городах Украины стартовал международный фестиваль «ЧилдренКинофест 2017», к которому присоединился и Мариуполь.
Источник: городской сайт Мариупольские новости
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Редакция «Мариупольских новостей»
Редакция «Мариупольских новостей»