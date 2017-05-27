fb twitter
Прямо сейчас «Мариупольские новости» читают 1136 человек и Вы
Prizma


Рубрика: Новости Мариуполя
27-05-2017, 09:58
Просмотров: 357
Комментариев: 0

Сегодня в Мариуполе начнутся показы международного фестиваля «ЧилдренКинофест»

В городах Украины стартовал международный фестиваль «ЧилдренКинофест 2017», к которому присоединился и Мариуполь.

Показы будут проходить в кинотеатре «Победа» с сегодняшнего дня и до 4 июня.

В программе фестиваля примут участие семь фильмов из стран Европы. Украина представляет мультфильм «Никита Кожемяка». Победителя фестиваля будут определять оценки юных зрителей: после просмотра каждой ленты происходит голосования. Вне конкурса представлена коллекция фильмов братьев Люмьер.

Начало сеансов - в 10:00. Просмотр бесплатный. Подробное расписание показов можно найти на сайте фестиваля.


Источник: городской сайт Мариупольские новости

Port
Loading...

Читайте также:

Уважаемые пользователи! В связи с участившимися взаимными угрозами и оскорблениями, мы вынуждены временно отключить возможность комментирования.

Редакция «Мариупольских новостей»